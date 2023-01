Ster uit ‘Emily in Paris’ opent luxueuze bar (en het is niét in Parijs)

Van rechts naar links: Alfie, Emily en Gabriël in een scene uit ‘Emily in Paris’ — © Netflix

De Britse acteur Lucien Laviscount, beter bekend als Alfie uit Emily in Paris, heeft een bar geopend in Londen. Binnen slurpen gasten er van exotische cocktails in een luxueuze sfeer, terwijl er een streepje bijpassende muziek weerklinkt.

Emily in Paris-acteur Lucien Laviscount, die in de populaire reeks gestalte geeft aan Alfie, het lief van Emily, treedt in de voetsporen van celebs zoals Ed Sheeran en Mark Wahlberg en duikt in de Britse horecawereld. De dertigjarige ster opent een chique bar waar luxe centraal staat. De naam The wealthy beggar doet dan ook niets anders vermoeden. (Lees verder onder de foto)

Lucien Laviscount als Alfie — © ISOPIX

Laviscount krijgt voor zijn project hulp van restaurantier Zac Lichman en chef-kok Gareth Drew, die ervaring opdeed bij Nobu en Buddha Bar. Wat je kunt verwachten als je er op bezoek gaat? Een glamoureuze speakeasy-sfeer, een menu boordevol tropische cocktails en een weelderige selectie snacks zoals Aziatische tapas. (Lees verder onder de foto)

Eten, drinken en bijkletsen gebeurt op muziek, geselecteerd door reggaelegende Don Letts. Hij verzorgt de culturele agenda van de keet en mikt op een mix van livemuziek en dj-sets. Laviscount, Lichman en Drew zijn geen onbekenden in de Londense horecascene. In 2018 opende het trio The Shop, ook in Kensal Rise. In die maffe cocktailbar werden drankjes in confituurpotten en melkflessen geserveerd. De bar werd echter slachtoffer van de pandemie en sloot in 2020.