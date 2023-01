OPROEP. Bakken op het strand van Albanië of Bulgarije: waar had jij je droomvakantie?

Nieuw jaar, nieuwe vakantieplannen. Maar: ook reizen wordt duurder. Ga jij op zoek naar alternatieve bestemmingen om op vakantie te gaan? Kies je voor goedkopere vakantielanden, en ga jij bakken op het strand van Albanië, Bulgarije of elders in Europa?

Alles wordt duurder: óok op vakantie gaan. Torenhoge energiefacturen moeten betaald worden, winkelen wordt duurder. Maar die jaarlijkse vakantie wil je toch niet missen. Door traditionele vakantielanden als Frankrijk, Spanje of Italië links te laten liggen, en op zoek te gaan naar alternatieve bestemmingen, kan je de reiskosten drukken. Zo hebben ook andere Europese landen, zoals Albanië of Bulgarije, mooie stranden om vakantie te vieren.

Omdat alles duurder wordt, is februari budgetmaand bij HBvL onder de noemer SOS Budget. Onze redactie plant vier weken lang reportages, interviews, tips en bruikbare informatie over datgene waarvan jij wakker ligt. En dat is ook van je vakantiebudget, zo blijkt uit een rondvraag van de redactie. Hoe kan je besparen op je vakantie, zonder in te boeten op kwaliteit? Wanneer kan je best boeken? En welk vervoer is de goedkoopste optie? Wij bieden hulp!

Welk vakantieland in Europa is minder gekend, maar zeker zo mooi als de klassiekers? Had jij een droomvakantie in Albanië, Bulgarije, Montenegro of elders? Laat het ons hier weten, en deel je ervaringen met andere Limburgers.