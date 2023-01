Baby die dood werd teruggevonden op zolder, bleek bij geboorte nog te leven: moeder verdacht van kindermoord

In Brugge is een onderzoek geopend naar kindermoord, nadat het lichaampje van een pasgeboren baby werd aangetroffen in een sociale woonwijk. De eerste resultaten van de autopsie hebben intussen aangetoond dat de baby levend geboren is, meldt het parket. De 23-jarige moeder wordt donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van kindermoord.

Het was een lid van het gezin dat dinsdagavond het babylichaampje op zolder zou hebben aangetroffen. De baby lag daar volgens onze bron in een plastiek zak gewikkeld. Na de ontdekking waarschuwde het gezinslid onmiddellijk de politie. Voor de politie arriveerde, was al duidelijk wie de moeder van de baby moest zijn. De moeder van de pasgeboren baby zou beginnen wenen zijn toen duidelijk werd dat haar geheim ontdekt was. Het zou gaan om een meerderjarige dochter van het gezin. De familie had nooit gemerkt dat de jonge vrouw zwanger was. Ze hield haar zwangerschap waarschijnlijk verborgen.

De vrouw werd opgepakt door de politie, maar zou volgens onze informatie naar een ziekenhuis zijn overgebracht omdat ze medische zorg nodig had. Er is een onderzoek opgestart wegens moord en schuldig verzuim, maar de vrouw werd woensdag nog niet voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De moeder had ook medische verzorging nodig, en zou volgens sommige bronnen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Volgens het parket West-Vlaanderen hebben de eerste resultaten van de autopsie aangetoond dat de baby levend geboren is. Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. De 23-jarige moeder wordt donderdag verhoord en zal in de loop van de dag voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter op verdenking van kindermoord.