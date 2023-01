Jongeman ontsnapt uit gesloten jeugdinstelling, politie houdt zoekactie met helikopter

Donderdagochtend is een jongeman uit gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg (Kortenberg) ontsnapt. De politie houdt een zoekactie.

“Om 8.25 uur kregen we een oproep binnen dat er een jonge kerel over de omheining was geraakt”, zegt persofficier van politiezone HerKo Nick Gyselinck. “We hebben onze ploegen ter plaatse gestuurd en om bijstand gevraagd bij de federale politie. Voorlopig konden we de jongeman nog niet aantreffen.”

Zo cirkelde in de voormiddag al een helikopter over Kortenberg. Vanuit het BIN-netwerk werd nog meegegeven dat de ontsnapte man met een getaande huidskleur in het zwart gekleed is, kort haar heeft en smal gebouwd is.