SEKS VERANDERT ALLES. Wat is de meest succesvolle manier om een seksueel trauma te verwerken?

Dat trauma’s diepe sporen achterlaten in lichaam en geest, weten we intussen. Het is ook een hot topic: met de regelmaat van de klok verschijnen er (zelfhulp)boeken over het thema of verschijnt er een nieuwe ‘healer’ of coach online die mensen zegt te helpen hun inner child te genezen. Tot afgrijzen van Rika Ponnet. “Ik heb daar moeite mee dat er zich vandaag heel wat mensen opwerpen als coach of healer zonder enige medische kennis. Er verschijnen zaken online die niet alleen niet wetenschappelijk zijn, maar zelfs beschadigend kunnen zijn. In plaats van mensen vooruit te helpen breng je zo meer schade toe.”

Daarom vindt ze aandacht voor dit onderwerp belangrijk. En wil ze ook de hoopvolle boodschap delen die bij het specifieke verhaal van haar cliënt hoort, waarover ze in de podcast ‘Seks verandert alles’ vertelt. “Eigenlijk is de allerbeste setting om van zoiets te genezen, een liefdesrelatie of een heel intieme vriendschap”, zegt Rika. “Samen helen is veel belangrijker dan het individueel oplossen: relaties zijn daarvoor een goeie bedding. Kijk naar kinderen. Als je je bij je ouders veilig en geaccepteerd voelt, als die basisveiligheid goed zit, kan je de buitenwereld verkennen en je optimaal ontplooien. Als volwassene geldt dat ook: je ontplooit jezelf het best als je een goeie thuishaven hebt.” In een veilige relatie met een ondersteunende partner kan je dus van veel genezen. “Al zal het altijd een proces zijn van vallen en opstaan, en iets waar mensen vaak hun hele leven mee worstelen.”

