Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) verlaagt drempel voor oprichting school voor buitengewoon onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) versoepelt de voorwaarden om een school voor buitengewoon onderwijs te kunnen oprichten. Voortaan zullen initiatiefnemers nog maar één onderwijsvorm moeten aanbieden, terwijl dat er tot nu toe minstens twee moesten zijn. De ingreep moet helpen de capaciteitsproblemen in het buitengewoon onderwijs aan te pakken.

Het buitengewoon onderwijs wordt opgedeeld in vier onderwijsvormen. Het gaat om sociale aanpassing, sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking, beroepsonderwijs en tot slot algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs. Wie een nieuwe school voor buitengewoon onderwijs wil oprichten, moest tot nu toe altijd minstens twee van deze vier onderwijsvormen aanbieden.

En dat blijkt een in de praktijk een factor die een snellere aangroei van het buitengewoon onderwijs tegenhoudt. Voor veel inrichtende machten is het immers een serieuze drempel om meteen verschillende onderwijsvormen te moeten organiseren, legt minister Weyts uit. Daarom zullen initiatiefnemers voortaan nog maar één vorm moeten aanbieden.

“Er zijn echte noden in het buitengewoon onderwijs”, zegt Weyts. “Vandaag zijn er nog altijd leerlingen die geen plaats vinden of een lange afstand moeten afleggen tussen thuis en school. Ik wil niet alleen meer plaatsen in bestaande scholen. Ik wil het ook makkelijker maken om compleet nieuwe scholen op te starten.”

Eerder kwamen er ook al een afzonderlijk budget voor extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs, een afzonderlijke capaciteitsmonitor, extra personeelsleden voor het buitengewoon onderwijs en versnelde procedures om bijvoorbeeld te werken met mobiele units. Het werd ook mogelijk buitengewoon onderwijs in te richten voor slechts één type (van de acht verschillende types). Vroeger moesten dat er twee zijn.