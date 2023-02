SEKS VERANDERT ALLES. Hoe ontstaat de drang om van genderidentiteit te veranderen?

Als je lief van gender wil veranderen, kan je dan nog wel dezelfde verlangens hebben voor elkaar? Een aflevering van onze podcast ‘Seks verandert alles’ draait rond die vraag. Relatietherapeute Rika Ponnet geeft een interessante inkijk in de ontwikkeling van genderdysforie, zoals het wetenschappelijk heet. “Eigenlijk begint het allemaal in de baarmoeder,” zegt ze.

Asha en Nora zijn een lesbisch koppel dat al vijf jaar samen is, maar ineens geeft Asha, die zich al langer slecht voelt in haar lichaam, aan dat ze twijfelt aan haar genderidentiteit. Ze start met gesprekken in de genderkliniek. Dat verhaal en het gesprek over transseksualiteit en de impact op seksualiteit is het startpunt van de ‘Seks verandert alles’-aflevering. “Officieel heet dat genderdysforie, een gevoel van onbehagen met het biologische geslacht. Daar zijn mensen die in transitie gaan ook het meest mee bezig. Niet met: hoe beleef ik mijn seksualiteit, wel: wie ben ik?”, vertelt Rika Ponnet. Maar waar komt die vraag precies vandaan?

Ook al wordt gender door velen als een ‘sociale constructie’ gezien, de wetenschap zegt iets anders. “Het is geen fijn woord, maar we zien genderdysforie vandaag als een stoornis. Bij de bevruchting, in de baarmoeder, is je biologische geslacht het eerste wat vastligt, en je genderidentiteit krijgt later in de hersenen vorm.” Als die beide zaken niet overeenkomen, worstelen mensen dus tijdens hun ontwikkeling met hun identiteit.

Context, de maatschappij en het gezin waarin je opgroeit, heeft ook een invloed. Maar het neurobiologische is de belangrijkste trigger. In de genderkliniek krijgt dan ook niet zomaar iedereen een ‘go’ om met een traject te starten. Via heel intensieve bevragingen wordt nagegaan of mensen effectief gevangenzitten in een andere identiteit.

Wil je het hele verhaal horen? Beluister hieronder gratis de aflevering van Seks Verandert Alles.