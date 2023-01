Dokter rijdt in Tesla met zijn vrouw en kinderen opzettelijk van klif af, gearresteerd voor moordpoging

Een 42-jarige arts die maandag met zijn vrouw (41), zoon (4) en dochter (7) in een witte Tesla van een 75 meter hoge klif reed in Californië, wordt ervan verdacht dit opzettelijk te hebben gedaan. Dat melden Amerikaanse media.

wver Bron: CBS, New York Post, KABC

De Tesla reed maandag op de Pacific Coast Highway bij Devil’s Slide, een voorgebergte in Californië dat zijn naam dankt aan de vele dodelijke auto-ongevallen die er al gebeurden. Even voor de middag zagen getuigen dat de elektrische wagen plots van een hoge klif zonder vangrails reed en beneden op de rotsen belandde. De auto zou een aantal keren hebben getold, waarna deze op zijn wielen landde. Passanten alarmeerden onmiddellijk de hulpdiensten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Er werd een grootscheepse actie op touw gezet, men vreesde het ergste voor de inzittenden. Door verrekijkers zagen reddingswerkers echter dat er nog iemand bewoog in de Tesla. Twee kinderen konden snel en ongedeerd uit het wrak worden gehaald. De volwassen inzittenden werden even later gered en met een helikopter naar het ziekenhuis bracht. De lokale brandweer noemde het een “wonder” dat het gezin de val van een 75 meter hoge klif heeft overleefd en ook Tesla-CEO Elon Musk reageerde verheugd op Twitter toen duidelijk werd dat de vier inzittenden levend uit de wagen van zijn automerk werden gehaald: “Goed nieuws”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De snelwegpolitie liet al snel nadien weten dat de crash volgens de eerste bevindingen niets te maken heeft met de zelfrijdende functie van de Tesla. Intussen maakte de politie bekend dat de bestuurder verdacht wordt van poging tot moord en kindermishandeling. “Op basis van een analyse van de crash, het verzamelde bewijsmateriaal en het verhoor van getuigen trekken speurders de conclusie dat waarschijnlijk sprake is van een opzettelijke daad”, meldt nieuwszender CBS.

LEES OOK. In amper een jaar tijd zag Elon Musk 200 miljard in rook opgaan en dan krijgt hij er nóg een kopzorg bij

“Ideale buren”

De bestuurder van het voertuig, Dharmesh Patel (42), ligt momenteel nog in Stanford Hospital. Volgens People Magazine werkt de man als radioloog in het Providence Holy Cross Medical Center in Pasadena. Hij zou zich niet verzet hebben tegen zijn arrestatie, na zijn ontslag uit het ziekenhuis zal hij worden overgebracht naar de gevangenis van San Mateo.

Ook zijn 41-jarige vrouw en kinderen van 4 en 7 krijgen nog medische hulp. Hun familie is erg aangeslagen en ook de buren van het gezin reageren verbaasd nadat ze de ware toedracht van de crash vernamen. “Het zijn ideale buren. Het leek alsof ze een geweldige vakantie zou hebben, ze waren op weg naar hun ouders”, verklaarde Sarah Walker aan KABC.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.