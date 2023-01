Beruchte Spaanse ref laat weer van zich spreken met gele en rode kaart in enkele seconden voor Sevilla-coach

Alles wat Mateu Lahoz de laatste weken doet ligt onder een vergrootglas. De Spanjaard is de meest besproken scheidsrechter ter wereld sinds zijn optreden op het WK tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Vorige week kwam daar een zeer hectische Barcelona-derby bij en ook woensdag had hij weer iets opmerkelijks in huis.