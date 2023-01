Verover jij een job dankzij je persoonlijkheid?

Vergeet je diploma, je vaardigheden of je ervaring. Een job vind je tegenwoordig vooral om wie je bent: je persoonlijkheid dus. Of toch niet?

Op sociale media zoals TikTok is de trend al maanden aan de gang. Mensen posten er, vaak met de hashtag #personalityhire, hoe en waarom ze zijn aangeworven dankzij hun persoonlijkheid. Hun job of taak is dan bijvoorbeeld vooral in functie van de teamgeest.

Voor jonge starters of werknemers die van sector willen veranderen, klinkt het als muziek in de oren. Ze beschikken vaak niet over alle vaardigheden of ervaring nodig voor de job. Maar hopen of denken die achterstand te kunnen dichtrijden met hun charisma, humor en vlotte babbel. ‘Personality hires’ geven hen alvast de indruk dat dat kan.

LIMIETEN

De trend heeft natuurlijk zijn limieten. Voor bepaalde jobs moet je echt wel de nodige adelbrieven, bijvoorbeeld een diploma, kunnen voorleggen. Bij sommige jobs is dat zelfs wettelijk bepaald.

Anderzijds zet in het bedrijfsleven de zogenaamde ‘hire for attitude, train for skills’-trend zich door. En wordt de match met de werkgever steeds belangrijker. Een job dankzij je persoonlijkheid lukt vandaag daarom misschien vlotter, maar je mag er ook niet al teveel van verwachten.

ELEKTRICIEN MET HUMOR

Los daarvan leggen heel wat bedrijven in hun vacatures een link met bepaalde persoonlijke eigenschappen die ze verwachten van hun nieuwe medewerkers. Vaak blijken die al uit hun bedrijfswaarden. Zo is bijvoorbeeld bij Jobat een van die waarden bij de Jobat-medewerkers dat het ‘waarmakers’ zijn. Bij Unilin Group, bekend van de Quick-Step laminaat, is ‘ondernemerschap’ een van de waarden.

Het komt ook terug bij allerlei jobs. Zo was onlangs het uitzendbureau De Piloten uit Izegem op zoek naar ‘elektriciens met gevoel voor humor’. Of denk aan hr-bedrijf SD Worx, dat in ons land mensen rekruteert met de slogan: ‘We're hiring yes people’. Daar zien ze de ‘personality hire’ als deel van de oplossing om de juiste mensen te vinden. “We willen vooral dat je persoonlijkheid op de werkvloer matcht met de ‘persoonlijkheid’ van ons bedrijf”, aldus people director talent acquisition Christien Gebruers van SD Worx. “Zo kunnen we in een grotere vijver vissen.”