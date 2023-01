Vrouw (68) in levensgevaar na brand in woning aan Umicore

Bij een hevige brand in Hoboken is woensdagnacht een 68-jarige vrouw ernstig gewond geraakt. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak iets voor 3 uur uit in de Edisonstraat, vlak bij Umicore. Bij aankomst van de brandweer was er sprake van een hevige uitslaande brand. “Het vuur woedde aan de achterzijde van de woning, aan de slaapkamer”, zegt woordvoerder Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “Onze ploegen kregen de brand wel snel onder controle, daarna was er nog een stevige rookontwikkeling in de woning.”

Twee bewoners, een 68-jarige vrouw en een kind van 11 jaar, raakten bevangen door de rook. “De vrouw is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Het kindje van 11 werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis ter controle.”

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar zou accidenteel zijn ontstaan. De politie verzegelde de woning in opdracht van het parket, mogelijk komt later vandaag nog een branddeskundige langs.

© BFM

© BFM