Madonna deelt zeldzame foto met zonen Rocco Ritchie en David Banda

Oudste dochter Lourdes (26) is bij het grote publiek ongetwijfeld de bekendste naam, maar popster Madonna (64) heeft in totaal zes kinderen: twee biologische en vier geadopteerde. Met twee van hen is ze nu op reis in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het gaat om Rocco Ritchie en David Banda, twee zonen uit haar huwelijk met regisseur Guy Ritchie, zo blijkt uit beelden die ze heeft gedeeld op haar Instagram Stories.

En dat is toch opmerkelijk: hoewel ze slag om slinger beelden deelt van haar dochter Lourdes, zijn foto’s van zonen Rocco en David vrij uitzonderlijk. De twee jongemannen poseerden in een school in Kibera, een sloppenwijk in Nairobi, waar ook de popdiva zich later liet omringen door enkele basisschoolleerlingen.

© Instagram Stories Madonna