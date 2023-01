‘House of the Dragon’ is de meest illegaal gedownloade serie van 2022

Vorig jaar stond de Disney+-reeks WandaVision nog op de weinig benijdenswaardige eerste plaats in het lijstje van vaakst illegaal gestreamd of gedownloade series. Nu is de eerste plaats voor het jaar 2022 weggelegd voor House of the Dragon.

De Game of Thrones-spin-off was hdan ook vanaf de allereerste aflevering enorm in trek. Al na twee weken werd het licht op groen gezet voor extra afleveringen, maar die moeten nog verschijnen. De populariteit zorgde er in 2022 ook voor dat mensen massaal de reeks illegaal gingen downloaden. Volgens berekeningen van de website TorrentFreak, die voor haar onderzoek de cijfers opvragen bij verschillende torrentsites, werd er geen enkel andere reeks meer illegaal bekeken dan House of the Dragon.

Helemaal verrassend is dat niet voor de HBO-reeks. Want tot het einde van Game of Thrones in 2019 stond ook de moederreeks elk jaar op de eerste plaats in deze lijst. Andere toppers vorig jaar waren The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys, Moon Knight en Halo. Nog een bekende titel in de top 10 is Stranger things.