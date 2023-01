De strafste Belgische sportploeg op missie: Red Lions vertrekken richting India om wereldtitel te verlengen

Voor een koffiebar in de vertrekhal verzamelden de Lions, nog voor 7 uur in de ochtend. En de sfeer tussen de boys zat er gelijk weer in. “We waren al veel bij elkaar in de voorbereidingsperiode, onder meer in Argentinië en Spanje. Maar dit is toch een andere vibe”, zegt Felix Denayer, een man van vele oorlogen. “Dat andere grote moment is toch weer al anderhalf jaar geleden, toch een tijd geleden dat we een toernooi met zo’n allure mogen spelen. Uiteindelijk spelen we voor deze grote momenten.”

En of de Lions er klaar voor zijn voor hun eerste grote internationale toernooi na hun olympische titel, in Tokio 2021. Denayer: “Na zo’n olympische cyclus is er onvermijdelijk altijd een dipje, dus we hebben een trigger als dit nodig om ons weer op te trekken.”

De laatste aanloop verliep alvast uitstekend. In het Spaanse Cadiz namen de Lions deel aan een zevenlandentoernooi, waar ze liefst vijf testmatchen voor de kiezen kregen. Alle vijf de wedstrijden werden overtuigend gewonnen. Zowel Zuid-Korea (6-2), als Wales (7-2), Japan (4-2), Spanje (5-0) en Duitsland (3-0) gingen voor de bijl. Een prima voorbereiding, want de Zuid-Koreanen, de Duitsers en de Japanners zitten in de poule op het WK. Het WK van de Lions start op 14 januari, om 14.30 uur Belgische tijd tegen Zuid-Korea.

Nicolas De Kerpel: “Nu is het ‘echt’ voor ‘echt’, nog een maandje om die beker weer naar huis te nemen.” In drie vluchten vliegen ze richting India: Zaventem-Abu Dhabi, Abu-Dhabi-Delhi en Delhi-Bhubaneswar. Een behoorlijk vermoeiende trip, maar dat kan de pret niet drukken. De Kerpel: “We zijn er klaar voor.”