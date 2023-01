Voor het eerst in 600 jaar begraaft huidige paus zijn voorganger: begrafenis van Benedictus XVI start om 9.30 uur

De Duitse paus-emeritus Benedictus XVI, in 1927 geboren als Joseph Ratzinger, overleed afgelopen zaterdag, bijna tien jaar nadat hij als eerste paus in 600 jaar was afgetreden. Hij wordt nu de eerste voormalige paus in de moderne geschiedenis van de katholieke kerk die zal worden begraven door een zittende paus, Franciscus.

LEES OOK. Achelse pater Walraet maakt historische uitvaart van paus Benedictus van dichtbij mee

In de drie dagen dat zijn lichaam opgebaard lag in de Sint-Pietersbasiliek, hebben bijna 200.000 mensen hulde aan hem gebracht. Een aantal dat de verwachtingen van Vaticaanse functionarissen ver heeft overtroffen. Tijdens zijn wekelijkse audiëntie op woensdag prees paus Franciscus zijn voorganger als “een groot meester in de catechese”.

Benedictus leidde de katholieke kerk voor acht jaar voordat hij in 2013 aftrad omwille van zijn verminderende gezondheid. In plaats van “terug te keren” naar Joseph Ratzinger, koos hij ervoor om na zijn troonsafstand paus-emeritus te worden genoemd en bleef hij in het Vaticaan wonen en een witte soutane dragen. Benedictus zal ook een begrafenis krijgen die vergelijkbaar is met die van een regerende paus.

Benedictus zal donderdag begraven worden in het vroegere graf van zijn voorganger Johannes Paulus II. Die kreeg na zijn overlijden in 2005 een rustplaats in de ‘Grotte Vaticane’, onder de vloer van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Maar na zijn zaligverklaring in 2011 werden de resten verplaatst naar de binnenzijde van het gebouw zelf. De kist bevindt zich nu in een zijkapel, naast het beroemde standbeeld van de Pietà van Michelangelo. De oorspronkelijke begraafplaats van Johannes Paulus II in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek was daardoor dus vrijgekomen.

Na de plechtigheid op het Sint-Pietersplein wordt het stoffelijk overschot van Benedictus - gedragen in een cipressenhouten kist - in een zinken kist worden geplaatst en uiteindelijk in nog een andere van eikenhout. Bij zijn lichaam worden munten en medailles gelegd die werden geslagen tijdens zijn periode als paus, net als de palliums (een onderdeel van de lithurgische kledij) die hij droeg en een metalen cilinder met daarin een ‘rogito’, een tekst die zijn pausdom omschrijft.

Alleen Italië en Duitsland (het geboorteland van Benedictus) werden uitgenodigd om een officiële staatsdelegatie naar de begrafenis te sturen, maar ook andere nationale leiders en royals zullen privé aanwezig zijn. Zo heeft het koninklijk paleis eerder deze week laten weten dat ook koning Filip en koningin Mathilde de plechtigheid zullen bijwonen.