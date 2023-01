Guitig duo na zes jaar terug in commercial op vraag van klanten: “Familie? We kenden elkaar vooraf niet eens”

Dovy heeft zijn Donald Muylle, maar de gezichten van Keukens De Abdij zijn al jarenlang twee guitige jongens. Zes jaar geleden waren ze voor het eerst te zien met hoog stemmetje in hun eerste spot, en wegens succes figureren ze nu ook in de nieuwe commercial als opgegroeide tieners. Op vraag van de klanten. “Sommigen denken dat we familie zijn, maar we kenden elkaar vooraf niet eens. Sindsdien vieren we wel samen onze verjaardag.”