De tijd dat webshops gratis verzending of retours aanbieden, is stilaan voorbij. De trend was al ingezet en de recente prijsstijgingen voor pakketjes bij Bpost en PostNL zullen die beweging alleen maar versnellen. “Het klinkt misschien paradoxaal, maar eigenlijk is dat goed nieuws voor iedereen”, zegt Sofie Geeroms van BeCommerce.