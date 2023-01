Noord-Koreaanse drone vloog in no-flyzone boven Zuid-Koreaanse regeringswijk Seoel

Een Noord-Koreaanse drone is vorige week een no-flyzone boven de Zuid-Koreaanse regeringswijk in Seoel binnengedrongen. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger donderdag bekendgemaakt, bericht Reuters.

Vijf Noord-Koreaanse drones vlogen op 26 december het Zuid-Koreaanse luchtruim binnen, waarop het Zuid-Koreaanse leger gevechtsvliegtuigen en aanvalshelikopters inzette. Geen van de drones, die urenlang over het grondgebied vlogen, kon neergehaald worden. Omdat ze maar 3 meter lang waren, was dat een moeilijke klus.

Aanvankelijk ontkende de legertop in Seoel dat een van de drones in de no-flyzone boven de presidentiële ambtswoning werd gesignaleerd, maar donderdag bevestigde het leger dat de drone in het noordelijke stuk van de zone had gevlogen. De drone zou niet rechtstreeks over de wijk Yongsan, waar de ambtswoning van president Yoon Suk-yeol zich bevindt, gevlogen hebben, aldus het leger.

Het feit dat de drones erin slaagden de grens over te steken, leidde al tot felle kritiek op de Zuid-Koreaanse luchtverdediging, net nu Noord-Korea een groeiende bedreiging vormt.