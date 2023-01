Buitenlandse inmenging en spionage binnenkort strenger bestraft

Buitenlandse inmenging en spionage worden binnenkort zwaarder bestraft. De bepaling is opgenomen in het nieuwe strafwetboek dat de ministerraad een tijd geleden al goedkeurde, meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

De bepalingen in het strafwetboek rond spionage en buitenlandse inmenging dateren van het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Strikt gezien zijn sommige feiten daarom zelfs niet strafbaar, omdat er nu sprake is van “oorlogstijd” of “de vijand”, terwijl België zich al sinds 1945 niet meer in een staat van oorlog heeft bevonden. Nochtans wordt duchtig gespioneerd in ons land, door de aanwezigheid van de Europese instellingen en het NAVO-hoofdkwartier.

Buitenlandse spionnen worden nu meestal via de diplomatieke weg het land uitgezet, maar dat vergt veel tijd en doorgedreven onderzoek. Bovendien komt veel informatie van inlichtingendiensten en moet die vaak vertrouwelijk blijven, waardoor ze niet altijd gebruikt kan worden voor de rechtbank.

Celstraf tot 10 jaar

In het ontwerp van het nieuwe strafwetboek dat de ministerraad van de federale regering heeft goedgekeurd worden de artikelen rond spionage en buitenlandse inmenging in overeenstemming gebracht met de huidige geopolitieke context, zegt Van Quickenborne. De bepalingen werden herschreven zodat ze niet alleen in oorlogstijd gebruikt kunnen worden, of ten aanzien van personen uit zogenaamde “vijandelijke landen”.

Er zullen straffen tot 10 jaar staan op spionage en tot 5 jaar op buitenlandse inmenging, al kunnen die celstraffen zwaarder uitvallen bij verzwarende omstandigheden. Een nieuwe bepaling maakt ook inmenging door een buitenlandse mogendheid in de Belgische besluitvorming strafbaar.