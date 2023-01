“William viel mij fysiek aan na ruzie over Meghan”, schrijft Harry in boek

De Britse prins Harry vertelt in zijn autobiografie ‘Spare’ (‘Reserve’) dat een ruzie die hij in 2019 met zijn oudere broer William had over Meghan, uitliep op geweld tegen hem. Dat bericht The Guardian. De krant beschikt al over een exemplaar van het boek, dat volgende week verschijnt.

De ruzie in 2019 in Nottingham Cottage, Londen, ging over Harry’s vrouw Meghan, schrijft The Guardian. William vond de Amerikaanse actrice maar “lastig”, “onbeleefd” en “ruw”, staat in het boek. Harry zei hierop dat zijn broer “het mediaverhaal papegaaide” en dat hij beter verwachtte, waarna de ruzie uit de hand zou zijn gelopen.

Na geroep en gescheld naar elkaar, zou Harry gezegd hebben dat William zich gedroeg als een erfgenaam die niet begreep waarom hij, de reserve, ongelukkig was. William beweerde dat hij alleen probeerde te helpen, waarop Harry sceptisch reageerde. Dat maakte William, die zich volgens Harry niet rationeel gedroeg, kwaad. Hij schold zijn jongere broer uit, die bang naar de keuken vluchtte. Harry gaf hem er een glas water en zei: “Willy, ik kan niet met je praten als je zo doet”, schrijft hij in zijn boek.

“Hij zette het water neer, noemde me nog een scheldwoord, en viel me dan aan”, citeert The Guardian Harry. “Het gebeurde allemaal zo snel. Zo heel snel. Hij greep me bij de kraag, trok mijn ketting kapot en werkte me tegen de vloer. Ik landde op de bak van de hond, die onder mijn rug brak en de stukken sneden in me. Zo lag ik daar een moment, verdoofd, toen krabbelde ik overeind en zei dat hij het moest aftrappen.”

William daagde Harry uit om terug te vechten, verwijzend naar ruzies in hun kindertijd, maar toen Harry weigerde, vertrok zijn broer uit Harry’s woning op het domein van Kensington Palace. Later kwam hij terug om zich te verontschuldigen. “Je hoeft dit niet aan Meg te vertellen”, klonk het daarbij ook. “Dat je me aanviel, bedoel je?”, zei Harry volgens zijn autobiografie. “Ik heb je niet aangevallen, Harold”, repliceerde William. Toen Meghan later krassen en blauwe plekken op Harry’s rug opmerkte, vertelde hij toch wat er gebeurd was. “Ze was niet zo verrast en niet zo kwaad. Ze was vreselijk verdrietig.”

“Intens privaat”

De titel van het boek slaat op een gezegde in aristocratische kringen dat de eerste zoon een erfgenaam is en een tweede een ‘reserve’. Het gevoel de reserve te zijn is volgens The Guardian de rode draad van de autobiografie. Zo vertelt Harry dat zijn vader, de huidige koning Charles, bij de geboorte van zijn tweede zoon tegen zijn vrouw prinses Diana zou hebben gezegd: “Fantastisch! Nu heb je me een erfgenaam gegeven en een reserve – mijn werk zit erop.”

Volgens The Guardian houdt Harry zich niet in om “intens private” scènes en gesprekken te beschrijven, terwijl hij over zijn liefde voor zijn moeder Diana en grootmoeder Queen Elizabeth II schrijft.

Voorafgaand aan het verschijnen van Spare worden komend weekend in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op televisie twee interviews uitgezonden met de prins, die in onmin leeft met zijn familie. In een trailer voor een interview met ITV zegt Harry dat hij zijn vader en broer terugwil, maar dat lijkt niet meteen realistisch, wetende wat in het boek staat, schrijft The Guardian. Zo zou Harry een moment beschrijven na de begrafenis van prins Phillip in april 2021, toen Charles tussen zijn twee ruziënde zonen stond “opkijkend naar onze rood aangelopen gezichten”. “Alstublieft jongens, maak van mijn laatste jaren geen miserie”, zei Charles volgens Harry.