Inter smeert Napoli eerste nederlaag aan, fitte Lukaku blijft uur op het veld

Een fitte Romelu Lukaku stond na het ontgoochelende WK - waarin hij na blessure slechts twee keer in actie kwam - meteen in de basis bij de Milanezen, diep in de spits gesteund door de ervaren Bosniër Eden Dzeko. De Napolitanen verloren dit seizoen nog niet en wilden die reeks verderzetten.

Toch was het Inter dat het best aan de partij begon. Lukaku toonde zich gretig en bood Di Marco meteen een kans aan. Ook Darmian kreeg een uitstekende gelegenheid maar de vleugelverdediger trapte onbesuisd over. Lukaku? Die oogde meer dan fit en liet zich goed in het spel betrekken. Kansen kwamen er echter niet voor de Rode Duivel.

Lukaku met matchwinnaar Dzeko. — © REUTERS

Na de pauze trok Inter het laken nog meer naar zich toe. En dat leidde al snel tot succes. Di Marco verstuurde de perfecte voorzet, Dzeko had hem maar binnen te koppen. Op het uur zat het werk van Lukaku erop. Coach Simone Inzaghi wisselde onze landgenoot voor wereldkampioen Lautaro Martinez.

Napoli ging op zoek naar de gelijkmaker maar de Inter-verdediging bleef gedisciplineerd de taken uitvoeren. De druk werd weliswaar verhoogd maar echt grote kansen op de gelijkmaker kreeg de leider niet. Enkel Raspadori kwam in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker maar doelman Onana stond pal.

Voor Napels werd het de eerste nederlaag van het seizoen. In de stand nadert Milan, dat in de namiddag met 0-1 won, tot op vijf punten van de leider. Inter staat vierde met acht punten achterstand op Napoli.