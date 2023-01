Dit zie je ook niet vaak! Turkse trainer beschermt scheidsrechter tegen zijn eigen spelers

Opvallend moment in de partij tussen Antalyaspor en Fenerbahçe. Toen de thuisploeg de gelijkmaker afgekeurd zag worden, probeerden de thuisspelers hun woede te bekoelen op de ref. Maar dat was zonder hun eigen coach Nuri Sahin gerekend.

Sahin (34) is een Turks-Duitse oud-speler van Borussia Dortmund, Feyenoord, Liverpool en Real Madrid. Nadat Michy Batshuayi de bezoekers op voorsprong had gebracht in de tweede helft, begon de thuisploeg aan een offensief. Dat leek succes te hebben maar ref Kadir Saglam keurde de gelijkmaker af.

Dat leidde tot frustraties. De spelers van Antalyaspor gingen verhaal halen bij de ref maar die kreeg de steun van uitgerekend hun eigen coach. Sahin rende het veld op, zette zich voor de scheidsrechter en joeg zijn spelers weg. In het tumult kreeg Sahins assistent Alfons Groenendijk wel nog rood.

Sahin staat sinds oktober van 2021 aan het roer bij Antalyaspor. Eerst als speler-trainer, maar sinds afgelopen zomer is hij alleen nog coach. Sahin wilde na de wedstrijd niet te veel woorden kwijt. “Wat er ook gebeurt, we krijgen deze punten er echt niet mee terug. Iedereen die deze wedstrijd heeft gezien, moet zelf maar oordelen.”