Vanuit alle hoeken van de wereld zijn ze sinds woensdag onderweg naar Adelaide. Daar begint op 17 januari met de Santos Tour Down Under de eerste WorldTour-rittenkoers van het seizoen. Al kost het tijd en moeite om er te raken. Jens Keukeleire begon woensdagmiddag aan de tocht en landt pas zaterdag om 10 uur ‘local time’ in Adelaide.