België verplicht negatieve coronatest voor rechtstreekse vluchten uit China

België gaat reizigers op rechtstreekse vluchten uit China naar België verplichten om voor vertrek een negatieve coronatest voor te leggen. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Eerder liet de Europese Unie al weten dat het lidstaten “sterk aanmoedigt” om zo’n verplichte test in te voeren.

De Europese Unie moedigt lidstaten sterk aan om coronatesten te verplichten voor reizigers uit China. België gaat daarop in, maar in eerste instantie enkel voor rechtstreekse vluchten. Daar is het risico op vermenigvuldiging van besmettingen het grootst, luidt het.

Er is een Koninklijk Besluit in voorbereiding, dat normaal gezien zaterdag kan worden gepubliceerd. Opschaling van de maatregelen blijft mogelijk, luidt het.

Zaterdag wordt ook voor het eerst afvalwater van een vlucht uit China apart opgevangen voor onderzoek naar het coronavirus. Dat is een proefproject.

China kampt momenteel met een forse opstoot van het coronavirus. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bevestigde dinsdag wel in een nieuw rapport dat de varianten die er de ronde doen al binnen de Europese Unie circuleerden en geen bijzonder gevaar vormen voor de Europese bevolking, die een sterke immuniteit heeft opgebouwd.