Belgisch kampioen mountainbike Jens Schuermans wordt kopman bij Giant

Schuermans haalde afgelopen seizoen driemaal de top tien van een wereldbekermanche in de olympische discipline van het mountainbiken, de crosscountry. In dienst van het Giant Factory Off-Road Team hoopt hij in 2023 nog beter te doen: “Ik was een paar keer dicht bij een podiumplek. Ik geloof dat ik in deze ploeg van wereldniveau effectief op het podium zal staan dit seizoen.”

De 29-jarige Maasmechelaar en tweevoudig olympiër krijgt bij het team van de Amerikaanse fietsenbouwer Giant het gezelschap van de Fransman Antoine Philipp, de Zwitser Alexandre Balmer en de Canadees Carter Woods.

(belga)