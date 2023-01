Twee woningen beschoten in Brasschaat, politie vermoedt jachtongeluk

In Brasschaat zijn op de Miksebaan en omgeving twee woningen onder vuur genomen, allicht met een jachtgeweer. Dat zegt de lokale politie. Aangezien naast de woningen een jachtterrein ligt, vermoeden de speurders dat het om een ongeluk gaat. Er loopt wel een onderzoek naar de feiten.

Een buurtbewoner verwittigde woensdagnamiddag de politie omdat hij een soort ontploffing dacht te hebben gehoord. Al snel bleken er kogelinslagen te zijn in twee woningen. Omdat de kogels afkomstig zijn van een jachtgeweer, denkt de politie aan een jachtongeluk of een kwajongensstreek. Verder onderzoek zal daar klaarheid in moeten brengen.