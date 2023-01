“Onder de indruk van Kylian Mbappé? Niet echt, hij was al eens langsgeweest in ons hotel.” Genk-speler Bilal El Khannouss vertelt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is voor een 18-jarige die pas een half jaar in de Jupiler Pro League speelt. Zijn WK-verhaal is er eentje om duimen en vingers bij af te likken.