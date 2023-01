Noor Henrik Kristoffersen pakt in Garmisch Partenkirchen eerste seizoenszege in ‘groene’ slalom’

Henrik Kristoffersen heeft de Wereldbeker slalom in het Duitse Garmisch Partenkirchen op zijn naam geschreven. Het is voor de Noor zijn eerste Wereldbekerzege dit seizoen. Kristoffersen haalde het voor de Oostenrijker Manuel Feller en de Franse olympisch kampioen Clément Noël.

De winst onder kunstlicht is voor Kristoffersen zijn 29ste in de Wereldbeker. In Garmisch Partenkirchen pakt hij voor het derde jaar op rij de zege. Dat er in Garmisch geskied kon worden, was sowieso al een half mirakel bij gebrek aan sneeuw.

Armand Marchant kon zich niet plaatsen voor de tweede run. De 25-jarige Luikenaar werd in de eerste run 37ste, op 4.78 van Kristoffersen.

De Zwitser Marco Odermatt, die niet deelneemt aan de slaloms, blijft ruim op kop in het algemeen klassement van de Wereldbeker met 946 punten. Kristoffersen (485 ptn) is derde, na zijn landgenoot Aleksander Aamodt Kilde (617 ptn).

Kristoffersen neemt met 220 punten wel de leiding in de Wereldbeker slalom, voor Feller (205 ptn) en de Zwitser Daniel Yule (186 ptn), die woensdag vierde werd.

Zaterdag komen de skiërs in de Wereldbeker opnieuw in actie in de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden.