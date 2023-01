Primeur: Eerste Worldtour-ronde voor vrouwen in de Verenigde Arabische Emiraten is een vierdaagse

De Verenigde Arabische Emiraten pakken met een primeur uit: voor het eerst in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen wordt een Worldtour-rittenkoers in het Midden Oosten gereden. De UAE Tour Women wordt van 9 tot 12 februari gehouden.

Twintig teams komen aan de start, met telkens zes rensters. O.a. Team SD Worx dat de World Tour vorig jaar won, zakt naar de Verenigde Arabische Emiraten af. Voor UAE Team ADQ van o.a. de van Valcar naar daar getransfereerd Chiara Consonni en Silvia Persico is dit een regelrechte thuiswedstrijd. In principe is Fenix-Deceuninck ook van de partij. Omdat de World Tour voor vrouwen geen twintig teams bevat, worden er ook wildcards uitgedeeld. Hoe het parcours van de vier ritten ineen zit, maakt de organisatie van RCS samen met het Abu Dhabi Sports Council op 23 januari bekend. (hc)