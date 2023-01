Presentator Jani Kazaltzis zoekt buren die een kamer in elkaars woning willen opfrissen

Voor een nieuw Play4-programma gaat Jani Kazaltzis op zoek naar buren die een kamer in elkaars woning willen herinrichten, of een opfrisbeurt geven.

“Wonen jullie in dezelfde buurt en zijn jullie tegelijk ook de beste vrienden? Dan is dit dé kans om elkaar een uniek cadeau te geven”, zo vat de zender het samen in een oproep. Ook die tweede voorwaarde lijkt geen detail, wil je achteraf niet langs de vrederechter. Want de deelnemers gaan stevig aan de slag met een team van interieurdesigners en klussers, onder het goedkeurend oog van presentator Jani Kazaltzis.

De bedoeling is om in het huis van de buren in twee dagen tijd een kamer helemaal in het nieuw te steken. “Geef bijvoorbeeld hun uitgeleefde woonkamer een nieuwe jeugd, of stop een dosis pit in hun slaapkamer. Stel ons je plannen voor en verras elkaar met een fantastisch resultaat”, klinkt het nog.

Klinkt het format bekend? Dat kan. Het is gebaseerd op het Britse Changing rooms, dat aanvankelijk liep van 1996 tot 2004 op de BBC en in 2021 een nieuw leven kreeg op Channel 4. Intussen is het ook in tal van andere landen te zien, waaronder in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. In Nederland heet het dan weer In Holland staat een huis.

Opvallend nog is dat het een dagelijks zomerprogramma moet worden op Play4. Die vakantiemaanden zijn voor de meeste tv-zenders geen periode meer om in sluimerstand te gaan, zoals lang het geval was. Denk maar aan Het rad, Spartacus run, De redders of Waarheid, durven of doen.(bpr)

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via Goplay.be