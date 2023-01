Lanaken

Na acht weken Bake Off Vlaanderen bleek Axl Bijnens woensdag de crème de la botercrème. Met zijn 18 jaar is hij de jongste ooit die voortaan taarten mag presenteren op de trofee van het bakprogramma. “Dé grote droom blijft om een rainforest café te openen, maar laat me nu maar klein beginnen”, vertelt de Lanakenaar die bij een vorige winnares in de bakkerij werkt.