CM geeft iedereen gelijke kansen bij inschrijven Kazou-kampen: “Gedaan met het proberen via zeven verschillende schermen”

Ann Flement, mama van Julie (10), Louise (12) en Basiel (14): “Ik zat hier vorig jaar met twee laptops, twee chromebooks én drie iPads rond me en slaagde er zelfs dan nog niet in om voor alle drie de kinderen het gewenste kamp te boeken” — © ID/ Lieven Van Assche

De CM maakt komaf met het tegelijkertijd inzetten van meerdere laptops en smartphones om zo meer kans te maken bij het inschrijven van hun Kazou-vakantiekampen. “Dat was een oneerlijk voordeel voor ouders die verschillende toestellen hebben. Bij de nieuwe inschrijvingen, op zaterdag 14 januari, kun je maar met één laptop of smartphone meer aanmelden per gezin. Elk ander toestel krijgt een foutmelding.” Aanmelden voor dat nieuw systeem moet wel vooraf gebeuren.