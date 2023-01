Sterke Bleijenbergh leidt Oostende naar winst in Istanbul

Knappe prestatie van Oostende op het Europese toneel. Onder meer dankzij een sterke Vrenz Bleijenbergh wonnen de West-Vlamingen in de Turkse miljoenenstad Istanbul van het lokale Bahcesehir Koleji (72-76) in de Basketball Champions League. Mits winst in de terugmatch op 10 januari is kwalificatie in deze ‘best of three’ een feit.

Voor deze eerste confrontatie in de play-in series waren de dertienduizend zitjes niet volzet maar deze baskettempel ademt wel een bijzondere sfeer. Na exact twee minuten veegde Bratanovic de Oostendse nul van het bord maar hij had een stevige kluif aan Boutsiele die snel negen punten dropte. Een Turkse 15-0-rush deed aan 19-4 het ergste vermoeden. Oostende leek aan het parket genageld. Zeven Turkse schutters flirten bij 27-8 met een twintiger.

Met veel meer inspiratie vatte Oostende het tweede kwart aan. Bommen van Troisfontaines, Bleijenbergh en Thurman halveerden in 75 seconden ruimschoots de achterstand: 27-19. Wat een verschil in trefzekerheid met het initiële kwart waarin slechts één van de acht bommen goed geland was. Oostende ging op zijn elan verder. In de zeventiende minuut bracht van der Vuurst op pass van Tyree de West-Vlamingen zelfs 32-33 voorop. Thurman en Tyree beukten tot 32-40 door waarna Hall de verrassende 33-40-rustscore vastlegde. De vele scorende handen vielen bij de Gjergja-boys op. Zeven Oostendenaars verdeelden heel evenwichtig de veertig punten: van Thurman (8) tot Buysschaert en Bratanovic (elk 4). Ook verzorgde Oostende uitermate goed zijn defensie. Ze beperkten Bahcesehir tot zes puntjes in dat tweede kwart. Het reboundoverwicht (10-22) was ook een bepalende factor.

Ozmizrak en Boutsiele openden het derde bedrijf heel efficiënt: 47-48. Gillet en Tyree loodsten Oostende naar een voorsprong van negen punten (48-57) maar twee bommen van Candan vormden een raak antwoord: 54-57. Barcello en Tyree reageerden richting halfuur: 54-62.

Een buzzerbom van Thurman opende het vierde wedstrijdschuifje. Zo klom de kloof van de Gjergja-boys boven de tien eenheden: 54-65. Technische fouten voor coach Emak en voor Bleijenbergh verraadden de nervositeit. Nog vijf minuten te gaan en een 64-68-score in het voordeel van Oostende. Aan beide zijden vielen de ballen moeizaam. Oostende hield zijn 66-72-voorsprong stevig vast tot Candan opnieuw een bom in het netje plofte. Nog 1’01” op de klok bij een 69-72-score. Smith driepunterde beide teams op gelijke hoogte met nog acht seconden en acht tienden te gaan. Toen Tyree door Gisi gestopt werd, nam hij aan de vrijworplijn plaats. Hij scoorde zijn eerste (72-73), miste de tweede maar Bleijenbergh plukte de rebound en voegde een driepunter aan de score toe: Oostende won met 72-76. Met 14 punten en 17 rebounds - een fantastische double-double - was Bleijenbergh, die zich bij zijn laatste actie blesseerde, de absolute uitblinker van de kustploeg.

Dinsdag 10 januari volgt in Oostende de tweede match van deze pittige play-in-series. Bij een gelijke stand wacht er dinsdag 17 januari een derde en beslissende match in Istanbul.