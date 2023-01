Anderlecht zit in nood. Het moet punten pakken tegen Union om op te klimmen in de stand, maar paars-wit zit met een scoringsprobleem. Fábio Silva (20) maakte in de competitie al 615 minuten geen veldgoal meer en onder nieuwe Deense coach Brian Riemer trilden de netten alleen maar na een owngoal. RSCA hunkert naar een nieuwe spits.