Lid van Britse koninklijke garde trekt zijn job in het belachelijke: “Kan het me iets schelen? Nee”

Lid van Britse koninklijke garde trekt zijn job in het belachelijke met ophefmakend filmpje: “Kan het me iets schelen? Nee” — © Tiktok

Een lid van de Britse koninklijke garde heeft veel ophef veroorzaakt met een filmpje op Tiktok. De jongeman filmde tijdens zijn dienst hoe hij obscene gebaren maakte met een geweer en zijn eigen job in het belachelijke trok. “Het is de bedoeling dat ik waak over de koninklijke familie. En momenteel staar ik naar twee eenden”, vertelde hij spottend.

Wanneer de beelden werden vastgelegd, is niet geweten. Maar sinds de video enkele dagen geleden opdook op Tiktok, volgde een resem aan kritische reacties op de jongeman. “Zo maak je jezelf wel erg snel onpopulair op het werk”, schreef iemand onder meer bij de beelden. Of de man op dit ogenblik nog aan het werk is bij de Britse koninklijke garde, is onduidelijk.

(kmlo)