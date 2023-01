Kasteel Vilain XIIII in Leut zal in 2023 opnieuw open zijn voor publiek. — © mmd

Maasmechelen

1.800 bezoekers van het kasteel Vilain XIIII in Leut gaven afgelopen zomer hun mening over de toekomst van het domein. Ze willen onder meer horeca, natuurbeleving en kunst en cultuur. “Er was ook opvallend veel vraag om streekproducten en lokaal vakmanschap in de kijker te plaatsen”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.