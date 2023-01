Verplicht herbruikbaar servies van McDonald’s is iets té populair bij klanten

Sinds 1 januari 2023 mogen Franse fastfoodrestaurants geen wegwerpservies meer gebruiken voor maaltijden en drankjes die in het restaurant zelf genuttigd worden. Maar de herbruikbare friethoorntjes en nuggetboxen met het McDonald’s-logo blijken zo in de smaak te vallen, dat klanten ze gewoon meenemen.

Om de afvalberg te verminderen mogen Franse fastfoodrestaurants sinds begin dit jaar geen kartonnen frietpakjes, plastic sauspotjes en andere wegwerpbekers meer gebruiken voor bestellingen die in het restaurant zelf worden geconsumeerd. Maar wat een prima idee leek voor het milieu, blijkt anders uit te draaien dan voorzien: nogal wat klanten nemen het herbruikbare servies dat McDonald’s liet ontwerpen, gewoon mee naar huis, als een soort van collectors item.

Hoe groot de plaag is, kan of wil McDonald’s France niet zeggen. Maar de fastfoodketen, die een slordige 100 miljoen euro investeerde in het nieuwe servies en in de installatie van aangepaste vaatwassers, heeft zijn uitbaters wel gevraagd om zowel het personeel als de klanten te sensibiliseren. Volgens Pyxo, de fabrikant van het herbruikbare servies, zien vooral vestigingen in steden met veel toeristen en studenten het servies opvallend vaak ‘verdwijnen’. Al gaat het bedrijf er wel vanuit dat de plaag vanzelf zal verminderen eens het nieuwe er wat van af is.

Toch gaat het niet altijd om diefstal, valt ook te horen: sommige klanten hebben nu eenmaal de gewoonte om in het restaurant te eten en bijvoorbeeld hun cola in de wagen uit te drinken. En dus nemen ze de herbruikbare beker al eens mee zonder erbij na te denken.