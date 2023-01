WTA blijft aandringen op persoonlijk gesprek met Peng Shuai voor terugkeer naar China

Het blijft onduidelijk of er dit jaar WTA-toernooien zullen plaatsvinden in China. De WTA, de overkoepelende tennisfederatie bij de vrouwen, dringt aan op een persoonlijk gesprek met speelster Peng Shuai voor een terugkeer. De Chinese oud-nummer een van de wereld in het dubbelspel verdween eind 2021 voor drie weken van de aardbol nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli beschuldigde van seksueel misbruik.

Op de voorlopige WTA-kalender voor 2023 staan geen toernooien na september. Het blijft voorlopig onduidelijk of er dan Chinese toernooien kunnen plaatsvinden. “Ons standpunt over een terugkeer naar China is niet veranderd. We hebben onze kalender voor 2023 daarom alleen tot en met de US Open bevestigd”, aldus de WTA in een reactie.

“Peng nam een moedige stap door publiekelijk naar voren te komen met de beschuldiging van seksueel misbruik door een hoge Chinese regeringsleider. Zoals we dat zouden doen voor al onze speelsters, hebben we opgeroepen tot een formeel onderzoek naar de beschuldigingen en de gelegenheid om Peng privé te ontmoeten om haar situatie onder vier ogen te bespreken.”

© AFP

Die mogelijkheid kwam er nog niet. “We hebben de bevestiging gekregen dat ze veilig is, maar hebben haar nog niet persoonlijk ontmoet”, aldus de WTA.

IOC-voorzitter Thomas Bach en journalisten van de Franse sportkrant L’Equipe konden haar vorig jaar wel spreken, maar onder begeleiding van Chinese ambtenaren. De WTA schrapte vorig jaar door de zaak alle Chinese toernooien van haar kalender, een moedige beslissing gezien het grote financiële belang van de Chinese tour.