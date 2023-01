Het meisje dat sneller wilde skiën dan de jongens (en zo de GOAT werd): Mikaela Shiffrin is straks de meest succesvolle skiër aller tijden

ABFTTB. Deze zes lettertjes staan achteraan op haar helm geplakt. Always be faster than the boys (Wees altijd sneller dan de jongens). Toen Mikaela zes jaar oud was, had de drievoudige olympiër Heidi Voelker haar een gehandtekende poster overhandigd met die boodschap opgekribbeld. Als junior zou Shiffrin die woorden zelf op haar latten schrijven. De eerste grote rivaal van het opgroeiende joch was haar drie jaar oudere broer Taylor. Wanneer beiden de pistes optrokken, wilde ze vooral hém kloppen. Heel lang duurde het niet vooraleer ze hem overtroefde. Ook nu nog traint Shiffrin vaak mee met herenploegen. Naar eigen zeggen zou ze in mannenwedstrijden bij de beste dertig kunnen eindigen.

© BELGAIMAGE

In het begin van de jaren negentig verhuisden haar ouders Eileen en Jeff, beiden succesvolle amateurskiërs met een coachesdiploma, naar de hoge bergen van Colorado, op zoek naar de beste omstandigheden voor hun hobby. Mama werkte als verpleegster, vader als arts. Zoon Taylor en dochter Mikaela waren vaardig op de latten vooraleer ze goed en wel konden lopen, maar geen van beiden volgde conventionele lessen. Hun ouders bekommerden zich liever zelf over die opleiding. Het succes volgde snel. Op haar zestiende kreeg Mikaela een plek in de Amerikaanse selectie. Op dat moment stond ze reeds 38ste op de wereldranking van de slalom.

Niet drinken, niet feesten

Ze combineerde haar laatste jaren als middelbare scholiere met wedstrijden in Europa, omringd door veel oudere vrouwen. De federatie wilde aanvankelijk dat de meer ervaren atletes het piepjonge talent onder hun vleugels zouden nemen, maar de familie Shiffrin dwong een andere oplossing af. Mama Eileen zou mee het circuit optrekken. “Mijn dochter was amper 16 jaar oud, onvolwassen en teruggetrokken. En wij kenden de verhalen over wat er allemaal gebeurde in dat milieu. Ze zegde me: Ik drink niet, ik doe niet aan feestjes, ik slaap niet met jongens. Mikaela vreesde dat niemand met haar wilde optrekken.”

© EPA-EFE

De familiale combinatie werkt zo goed dat Eileen ook nu nog als coach, uithuilschouder en mentaal anker meereist. De moeder-dochterband kreeg een nieuwe dimensie door het onverwachte overlijden van vader/echtgenoot Jeff. Hij stierf in februari 2022 aan hoofdwonden, opgelopen door een val in de gezinswoning. De familie heeft nooit verdere details over het drama gegeven. Moeder en dochter verbleven op het moment van het ongeval in Italië, maar waren op tijd terug in het ziekenhuis om afscheid te nemen. Na het overlijden van haar vader bracht de atlete een nieuwe boodschap op haar helm aan. “Be nice. Think first. Have fun.” Levenslessen van daddy.

Gebroken hart

“De onverwachte dood van mijn lieve, bezorgde, geduldige en fantastische vader heeft het hart van mijn hele familie gebroken”, schreef Shiffrin even later op sociale media. Ze onderbrak haar seizoen, waardoor ze eindzeges in de Slalom World Cup en de Overall World Cup opgaf. Even overwoog ze om te stoppen met haar sport – “Ik geraakte mijn bed niet meer uit” – maar al snel nam ze de draad weer op. Ze wilde zo goed mogelijk presteren. “Want dat zou mijn vader gelukkig maken.”

Met een uitzondering van een handvol Alpenlanden geldt skiën als het type sport dat slechts onder het vierjaarlijkse schijnsel van de Olympische Vlam het grote publiek bereikt. Peking 2022 moest hét hoogtepunt worden voor Shiffrin. In Sochi 2014 was ze de jongste olympische slalomkampioene ooit geworden. Vier jaar later in Zuid-Korea verdubbelde ze haar gouden oogst. Ondertussen was ze tevens de enige skiër (m/v) die World Cup-races had gewonnen in alle zes disciplines. Ze landde in Peking met als ambitie het record van Janica Kostelic – vier medailles op één olympische editie – te verbeteren. Zes evenementen stonden op haar programma, en in minstens de helft daarvan werd ze geacht naar het mooiste metaal te glijden.

© EPA-EFE

En net dan liep het fout. Slalom: DNF. Reuzenslalom: DNF. Combiné: DNF. Did Not Finish. De beste slalomspecialiste uit de skihistorie haalde drie keer dus het dal niet – onderweg poortjes missend. Wat een koffertje met medailles had moeten worden, bleef leeg. Individueel was haar beste resultaat een negende plaats op de Super G. Zelfs een troostprijsje – in het mixed event op de slotdag als lid van het Amerikaanse team – was haar niet gegund. De States eindigden vierde. Was ze gekraakt onder de druk, aangewakkerd door publiek en pers back home? Knaagde een late vorm van rouw? Zelf ontkende ze, maar vond ze evenmin een afdoende verklaring.

Hoogconjunctuur

Lang duurde de olympische ontgoocheling niet. Shiffrin opende in november het nieuwe winterseizoen met twee World Cup-zeges. Zelfs naar haar eigen normen beleeft ze momenteel een hoogconjunctuur, vergelijkbaar met haar topjaren 2017, 2018 en 2019 toen ze telkens minstens tien WC-manches per seizoen won. De voorbije drie weken was ze primus in alle vijf de World Cup-races waaraan ze deelnam, wat haar tussentotaal optilde tot 81 exemplaren. Met dit tempo is het dus slechts een kwestie van weken vooraleer ze de historische ranking overhoop haalt. Lindsey Vonn (82 manches) en Ingemar Stenmark (86), twee absolute monumenten uit de sport, wankelen. Vonn zelf twijfelt niet meer. “Mikaela is de beste skiër uit de geschiedenis. En ze zal alle records verbeteren.”