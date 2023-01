Onze tv-tips: de gevolgen van alcohol, tante Tina en een Schotse strijder

2DOC: Even vergeten

NPO2, do, 22.09u

Een ontroerende documentaire over het leven in een verpleeghuis voor korsakovpatiënten. Maak kennis met Kenny en Christina. Deze mensen hebben een verwoest geheugen als gevolg van alcoholmisbruik. En ze zijn lang niet de enige in verpleeghuis Markenhof. Sommige patiënten zijn niet eens heel oud. De beelden zijn aangrijpend en tonen de gruwelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik. (tove)

Tina

Canvas, do, 22.05u

Zopas gaf icoon Tina Turner haar zoon af aan kanker, ook vroeger werd ze niet gespaard van ellende. In 1981 werd ze geïnterviewd, vijf jaar na haar scheiding van Ike, met wie ze 16 jaar getrouwd was en een muzikaal duo vormde. Ze vertelde over het misbruik en hoe ze letterlijk op een avond ontsnapte. Deze docu schenkt ons een blik in het verhaal van Tina en haar laatste interview. (tove)

Braveheart

VTM2, do, 20.45u

Een bombastische pseudo-historische oorlogsfilm over het leven van de Schotse onafhankelijkheidsstrijder William Wallace, die leefde van 1270 tot 1305. Ondanks de jaartjes op de teller en ingehaalde computertechnieken staat deze film nog steeds als een huis. En hoewel het verhaal uiterst geromantiseerd werd, zet hoofdrolspeler Mel Gibson een realistische vertolking neer. (tove)