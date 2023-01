Struikroven en sponstuinen: onze groenman over de trends voor tuinjaar 2023 én de nieuwe tuinwoorden

In 2023 komen er nieuwe tuintrends uw richting uit. Elke plek moet functioneel zijn in de alsmaar kleinere tuin, we willen meer groen in plaats van verharding en nonchalance in plaats van afgeborsteld en afgelijnd. In één woord samengevat: tuingenieten primeert. Met de nieuwe trends volgen ook nieuwe tuinwoorden die nog geen plek in de Dikke Van Dale hebben. We zetten ze voor u op een rij.