Maaseik

Maasland Recreatie, kortweg Marec, is op zoek naar een uitbater om volgende zomer een glamping of luxecamping uit te baten aan het dagstrand Heerenlaak in Aldeneik (Maaseik). “We stellen daarvoor een weide van 35 are ter beschikking”, aldus Koen Prikken, directeur van Marec.