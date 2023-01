Nu feestdagen voorbij zijn, wat te doen met je kerstboom: opstoken, composteren of herplanten?

Hij heeft een hele maand geschitterd in de huiskamer, maar nu moet hij weer afgetuigd worden en opgeruimd. Maar mag je hem zo maar bij het groenafval droppen of kan hij nog renderen als stookhout ...?

Zet een kerstboom nooit bij het groenafval: de hars van een kerstboomstam is niet te composteren.

Je kan de boom ook een tijdje laten drogen en er dan de tuinhaard mee aansteken. De asresten bevatten voedingsstoffen als kalium en kalk, dus die kun je prima over de tuin uitstrooien.

De kerstboom binnen opstoken is overigens niet aan te raden; de harsdeeltjes kunnen voor extra roetaanslag in de schoorsteen zorgen.

Met kerstboomtakken kun je ook planten in de border of kuipplanten beschermen tegen vorst. Of laat ze composteren op de composthoop.

Heb je een kerstboom met kluit in huis? Dan kun je hem in de tuin planten. Laat de boom eerst een paar dagen wennen in een koude ruimte voordat hij echt naar buiten gaat en wacht met uitplanten tot een vorstvrije periode.