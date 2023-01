Britse premier wil inflatie halveren en wachtlijsten in de zorg aanpakken

In zijn eerste grote toespraak van 2023 zette Sunak een nieuwe beleidsvisie uit, waarin hij vijf beloftes deed aan de kiezers. “Ik wil jullie vandaag vijf beloftes doen. Vijf beloftes om jullie gemoedsrust te geven. Vijf fundamenten waarop we een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen kunnen bouwen”, zo verklaarde hij in Stratford, in het oosten van Londen.

De forse prijsstijging van de consumptiegoederen zal worden aangepakt, zo wordt onder meer beloofd. Volgens Sunak moet het inflatiecijfer dit jaar nog gehalveerd worden. Enkele weken geleden had het statistiekbureau ONS nog gemeld dat de inflatie in november 2022 op 10,7 procent lag. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk was daarmee al enigszins afgezwakt in vergelijking met oktober vorig jaar (11,1 procent).

Een andere belofte had betrekking op de overbelaste nationale gezondheidsdienst, die door stakingen momenteel extra onder druk staat. “De wachtlijsten van de NHS zullen dalen en mensen zullen sneller de zorg krijgen die ze nodig hebben”, aldus Sunak.

Voorts beloofde hij de economie te laten groeien en de staatsschuld te laten dalen.

De regering wil ook voorkomen dat migranten met kleine bootjes het Kanaal oversteken. “We zullen nieuwe wetten aannemen om kleine boten tegen te houden en om ervoor te zorgen dat iemand die illegaal naar dit land komt, wordt opgepakt en snel wordt verwijderd.”

Sunak maakt zich sterk dat die vijf beloftes “de prioriteiten van de mensen” weerspiegelen. “Dit zijn ook de prioriteiten van jullie regering. En we zullen die doelstellingen halen, of niet”, zegt de premier. “Er is geen dubbelzinnigheid.”