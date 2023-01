GETEST. Speciaal blond van brouwerij De Kroon ****

Brouwerij: De Kroon, Huldenberg

Alcoholvolume: 8,5 graden

Schenktemperatuur: 8-10

Lekker bij: kabeljauw

Bewaren: 3 jaar

“Speciaal blond”, noemt de brouwerij dit bier. Blond is het zeker, speciaal eigenlijk ook. Je mag het gerust fruitig en tropisch vinden. Geuren uit de wijnwereld: champagne, chardonnay? Vergezeld van bloemen. Aangenaam. Edel en aromatisch. Die indrukken vallen gedeeltelijk weg in de smaak. Toch volmondig zoetig en fruitig. En ook nu denk je niet aan bier. De tropische ervaring komt terug. Meloen in de afdronk. De brouwerij maakt ook kaas.

4 sterren