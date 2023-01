Het kasteel van Terbiest in Sint-Truiden, eigendom van het Gemeenschapsonderwijs, staat te koop voor 1,2 à 1,3 miljoen euro. — © GO!

Hasselt

Het Gemeenschapsonderwijs zet een reeks verouderde en verlaten schoolgebouwen in de etalage. In Limburg staan onder meer het kasteel van Terbiest in Sint-Truiden en het voormalige hotel-restaurant De Roerdomp in Diepenbeek te koop. Al lijkt er weinig interesse in de verlaten panden.