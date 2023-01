WHO: Chinese coronadata tonen geen nieuwe virusvarianten

Er zijn geen nieuwe varianten van het coronavirus gevonden in China. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van data van de Chinese gezondheidsautoriteiten. Voor zover bekend vinden er in China geen besmettingen plaats met varianten die niet elders op de wereld voorkomen.

Verschillende landen maken zich zorgen over het ontstaan van een eventuele nieuwe virusvariant in China, nu dat land worstelt met een golf aan besmettingen. Sommige landen hebben daarom besloten om reizigers uit China inreisbeperkingen op te leggen. Dat alleen reizigers uit China te maken krijgen met een testverplichting of andere maatregelen, levert kritiek op vanuit Peking.

China heeft in december afscheid genomen van zijn zerocovidbeleid, dat gepaard ging met onder meer strenge lockdowns en testverplichtingen voor grote mensenmassa’s. De autoriteiten zijn vorige maand ook gestopt met het delen van hun dagelijkse infectiecijfers en hebben daarnaast de definitie van coronadoden aangepast. De WHO roept China op weer regelmatig betrouwbare gegevens te delen over ziekenhuisopnames en sterfgevallen.