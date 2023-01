STVV houdt spoedberaad om Brüls, spelmaker op weg naar Zulte Waregem

Via de makelaar van Christian Brüls kwam bij STVV dinsdag het bericht binnen dat Zulte Waregem de middenvelder graag wil aantrekken. De 34-jarige Brüls is in juni einde contract in Sint-Truiden. Een akkoord om die overeenkomst open te breken kwam er nooit, ondanks verwoede pogingen vanuit beide kampen. STVV bood Brüls telkens maar één extra seizoen, Brüls wilde er twee. Logisch dus dat de Oostkantonner nu graag ingaat op het bod van de ploeg van Mbaye Leye. Aan de Gaverbeek kan Brüls tekenen voor 2,5 seizoenen.

STVV beraadslaagt woensdagavond volop. De club lijkt bereid toe te happen mits er een transfersom op tafel komt, want in juni is Brüls immers een vrije speler. Anderzijds speelt ook het sportieve aspect mee. Volgende week woensdag (10 januari) is Zulte Waregem de tegenstander in de kwartfinale van de Beker van België. Bovendien zijn de Kanaries mathematisch nog niet zeker van het behoud. Daarom wil STVV dat Brüls vrijdagavond nog meedoet in de competitiewedstrijd op bezoek bij Standard en dat Zulte Waregem hem vervolgens in de beker niet opstelt tegen STVV.

Als Brüls naar Zulte Waregem trekt, wacht hem een strijd om het behoud. Essevee staat na 18 speeldagen voorlaatste met 13 punten, STVV totaliseert het dubbele puntenaantal. Aan de Gaverbeek rekenen ze op de tandem Brüls-Vormer om die scheve situatie recht te zetten. Alles hangt af van wat Takayuki Tateishi en Andre Pinto beslissen de volgende uren of dagen. Een deal is alleszins in de maak.