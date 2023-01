Wout van Aert versus Mathieu van der Poel: donderdag deel twee van 2023 in het mulle zand van Koksijde

De strijd is nog maar net gestreden in Herentals of er kondigt zich donderdagmiddag al een nieuw zwaar duel aan tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het mulle duinenzand van Koksijde. Ook dit keer is wereldkampioen Tom Pidcock niet van de partij, hoewel de organisator hem er alsnog bij had gewild.

De Brit neemt nu even een rustperiode in afwachting van een tweede wegstage die met Ineos-Grenadiers op Mallorca is gepland. Na de X20-Trofee van Koksijde is het volgende duel de Wereldbeker van zondag in Zonhoven. Zaterdag is Mathieu van der Poel er niet bij in de Superprestige-manche in Gullegem.

Bij de vrouwen keert wereldkampioene Marianne Vos terug en rijdt ze voor het eerst met Wereldbekerleidster Fem van Empel aan haar zijde. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) van haar kant, past voor de Vlaamse Duinencross dat nu een onderdeel is van de X2O Badkamers Trofee. Vroeger werd deze prestigieuze veldrit aan de Hoge Blekker altijd in november gehouden en was onderdeel van de Wereldbeker. (hc)

Technische gegevens Vlaamse Duinencross

* Programma: 9.15 uur: nieuwelingen jongens eerstejaars, 10 uur: nieuwelingen jongens tweedejaars, 11 uur: juniores jongens, 12.15 uur: U23 jongens, 13.45 uur: elite vrouwen en jeugd, 15 uur: elite mannen.

* Belangrijkste deelnemers:

Mannen: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Ned), Laurens Sweeck (Crelan-Fristads), Quinten Hermans, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), Thibau Nys, Lars van der Haar en Pim Ronhaar (Ned, Baloise-Trek Lions), Jens Adams (Chocovit), Cameron Mason (Gbr, Trinity Racing), Tim Merlier (Soudal – Quick-Step), Zdenek Stybar (Tsj, Jayco-Alula), Thymen Arensman (Ned, Ineos-Grenadiers), Florian Vermeersch (Lotto-Dstny), Gerben Kuypers (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini)

Vrouwen: Marianne Vos en Fem van Empel (Ned, Jumbo-Visma), Lucinda Brand en Shirin van Anrooij (Ned, Baloise Trek Lions), Denise Betsema (Ned, Pauwels Sauzen-Bingoal), Ceylin del Carmen Alvarado (Ned, Fenix-Deceuninck), Clara Honsinger (Vst) en Zoe Backstedt (Gbr, EF Education-Tibco-SVB), Aniek van Alphen (Ned), Annemarie Worst (Ned) en Inge van der Heijden (Ned, 777), Sanne Cant, Julie De Wilde en Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads), Julie Brouwers (De Ceuster-Bonache).

Stand:

Mannen: 1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), 2. Lars van der Haar (Ned) op 1’28”, 3. Jens Adams 5’36”, 4. Michael Vanthourenhout 6’17”, 5. Pim Ronhaar (Ned) 8’42”, 6. Tom Pidcock (Gbr) 11’02”, 7. Lander Loockx 12’13”, 8. Cameron Mason (Gbr) 13’23”, 9. Joris Nieuwenhuis (Ned) 13’56”, 10. Quinten Hermans 14’04”.

Vrouwen: 1. Lucinda Brand (Ned, Baloise Trek Lions), 2. Denise Betsema (Ned) 26”, 3. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) 29”, 4. Fem van Empel (Ned) 1’34”, 5. Aniek van Alphen (Ned) 3’46”, 6. Sanne Cant 5’18”, 7. Puck Pieterse (Ned) 6’49”, 8. Marianne Vos (Ned) 6’54”, 9. Marion Norbert Riberolle 7’01”, 10. Clara Honsinger (Vst) 7’44”.

Palmares Vlaamse Duinencross:

Mannen: 2021: Eli Iserbyt, 2020: afgelast door corona, 2019: Mathieu van der Poel (Ned), 2018: Mathieu van der Poel (Ned), 2018 (BK): Wout van Aert, 2017: Mathieu van der Poel (Ned), 2016: afgelast door storm, 2015: Sven Nys, 2014: Wout van Aert, 2013: Niels Albert.

Vrouwen: 2021: Annemarie Worst (Ned), 2020: afgelast door corona, 2019: Ceylin del Carmen Alvarado (Ned), 2018: Denise Betsema (Ned), 2018 (BK) Sanne Cant, 2017: Maud Kaptheijns (Ned), 2016: afgelast door storm, 2015: Sanne Cant, 2014: Sanne Cant, 2013: Katherine Compton (Vst).

* Live op www.sportwereld.be en op Sporza op Eén vanaf 13.30 uur.