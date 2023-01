DE GROTE TEST. Frederic Van Tricht test gemalen emmentaler: “Dit ruikt én smaakt naar niets”

Na het chic eten van de eindejaarsfeesten is het opnieuw tijd voor gewone klassieke winterkost: aardappelgratin, witloof in hesp of bloemkool in kaassaus. En daar past altijd wel een gemalen emmentaler in. Kaasaffineur Frederic Van Tricht opende én proefde zeventien pakjes uit de supermarkt, had bij momenten goesting om het zakje volledig leeg te sneukelen, maar wist soms ook met moeite wat hij at. “Dit ruikt én smaakt naar niets.”